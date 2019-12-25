МЧС: 20 декабря в Петербурге обещают сильный ветер и метель

Дороги покроются льдом.

Сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение в понедельник, 20 декабря. Неделя начнется с вьюги и порывистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в воскресенье, 19 декабря.

Синоптики предупредили, что поднимется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с. Жителей города попросили убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона и закрыть окна в квартирах. Водителям рекомендуют убрать машины в гаражи либо припарковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций. Желательно не передвигаться под баннерами и неустойчивыми строениями.

Напомним, что синоптик Михаил Леус предупредил петербуржцев о похолодании во второй половине дня воскресенья.

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