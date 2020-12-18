Синоптик Михаил Леус предупредил петербуржцев о похолодании во второй половине дня воскресенья

Пройдет кратковременный снег, подует порывистый ветер. А на дорогах образуется гололедица.

Сегодня, 19 декабря, в Петербург начнут возвращаться морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Небо в Северной столице затянет плотными облаками, днем пойдет снег, местами он будет мокрый. К обеду горожане почувствуют холодное дыхание Арктики, температура воздуха начнет снижаться. Столбики термометров утром покажут 0...+2 градусов. Но уже к сумеркам похолодает до -3...-5 градусов. В это время в Ленобласти подморозит до -5...-7 градусов. Подует северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ботаническом саду 25 декабря расцветут орхидеи и бромелии.

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