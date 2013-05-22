В Ботаническом саду 25 декабря расцветут орхидеи и бромелии

В доме № 2 на Профессора Попова откроется выставка "Осколки радуги".

В субботу, 25 декабря, в Ботаническом саду откроется новая выставка. Экспозицию назвали "Осколки радуги". Об этом сообщили в группе организации в социальной сети "ВКонтакте".

Открытие запланировали прямо перед Новым годом. Посетители увидят, как цветут орхидеи и бромелии. Кроме того, им покажут флористические композиции с цветами. Отметим, что мероприятие продлится до конца новогодних каникул.

"Осколки радуги" - не единственная выставка, которую предлагают сотрудники сада посетить гостям. В Ботанический сад возвращается мультимедийная прогулка "Сад Света". Прийти на нее можно с 16 декабря. Стать участником прогулки можно только в вечернее время с 18:00, в период зимних праздников — с 17:30. QR-код не нужен, так как прогулка проходит на открытом воздухе.

Фото: ВКонтакте, Ботанический сад БИН РАН