Посетители мультимедийной прогулки "Сад Света" в Ботаническом саду погрузятся в легенду о фениксе

Выставка на открытом воздухе будет работать в вечернее время.

В Ботанический сад возвращается мультимедийная прогулка "Сад Света". Посетить ее можно с сегодняшнего дня, 16 декабря.

Мотивом прогулки стала легенда о сказочной птице Феникс. Посетители познакомятся с главным героем с помощью проснувшихся деревьев и оживших голосов фантастических персонажей. В конце их будет ждать обновление и сияние возродившейся птицы.

Организаторы отмечают, что "Сад Света" соединяет в себе магию природы и цифровое искусство. В общей сложности подготовлены 24 локации.

Стать участником прогулки можно только в вечернее время с 18:00, в период зимних праздников — с 17:30. QR-код не нужен, так как прогулка проходит на открытом воздухе.

Мультимедийная выставка работала в 2020 году, однако в ней была заложена другая история.

Фото: Ботанический сад