В Аланье автобус с туристами из России попал в ДТП

Сегодня, 7 августа, в Турции туристический автобус с россиянами попал в ДТП.
Авария произошла на горном участке дороги. Водитель автобуса с туристами не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП в больницу попали 6 россиян. Остальные пассажиры получили ссадины, царапины и ушибы. Генконсульство поддерживает связь с властями Турции, выясняет обстоятельства ДТП.
Сегодня ранее: В ДТП в Саратовской области погибли женщина-водитель и двое маленьких детей.
Фото: img-fotki
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