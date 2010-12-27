В Аланье автобус с туристами из России попал в ДТП

6 туристов госпитализировали после ДТП в больницу.

Сегодня, 7 августа, в Турции туристический автобус с россиянами попал в ДТП.

Авария произошла на горном участке дороги. Водитель автобуса с туристами не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП в больницу попали 6 россиян. Остальные пассажиры получили ссадины, царапины и ушибы. Генконсульство поддерживает связь с властями Турции, выясняет обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее: В ДТП в Саратовской области погибли женщина-водитель и двое маленьких детей.

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