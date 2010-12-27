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В ДТП в Саратовской области погибли женщина-водитель и двое маленьких детей
Сегодня, 10:16
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MShaffter

В ДТП в Саратовской области погибли женщина-водитель и двое маленьких детей

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По предварительным данным женщина могла уснуть за рулем.

Сегодня утром, 7 августа, в Саратовской области произошло жуткое ДТП с тремя погибшими, двое их которых дети 2 и 4 лет.

ДТП произошло на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград  на 366 километре около 5 часов по московскому времени. На дороге столкнулись легковой автомобиль "Киа" и большегруз. В результате сильного столкновения легковушку расплющило и выбросило в кювет, грузовик получил сильные повреждения кабины. 

В результате ДТП погибла женщина-водитель "Киа" и два маленьких ребенка. Мужчина и еще один ребенок с травмами доставлены в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии, мужчина в крайне тяжелом. По предварительным данным, женщина могла уснуть за рулем. Кроме того, дети перевозились без автокресел и специальных удерживающих креплений.

Ранее: В Рязанской области при столкновении двух иномарок погибли 7 человек, в том числе девочка подросток.

Фото: ВК, Регион-64 Саратов

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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