Активисты собрались в столице Греции, чтобы заявить о позиции против военных поставок Киеву.

В Афинах прошла протестная акция против НАТО и фашизма на Украине. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей". Корреспонденты с места событий уточнили, что активисты встретились около памятника советскому солдату, расположенному на проспекте Сингру. В мероприятии было задействовано около 50 человек. Они являются представителями греческого движения семирная Антиимпериалистическая платформа. Эксперт отметил, что подобные акции сегодня организованы также в 30 городах 20 стран мира.

Сегодня проходит форум Антиимпериалистической платформы в Белграде. Подписали ее более 20 левых и коммунистических партий из Европы, Латинской Европы, Азии. Насколько я знаю, планируют подписать и в России. Триандафиллос Меймарис, активист

Один из участников движения пояснил, что намерен бороться против американской и западной империалистической системы, а также поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. Спикер отметил, что не хочет, чтобы Греция принимала участие в боевых действиях и военных поставках киевскому режиму.

Премьер Греции надеется на принятие решения по ценам на газ до понедельника.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости