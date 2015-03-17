Кириакос Мицотакис обвинил Россию в новой волне дороговизны цен на энергоресурсы.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис надеется, что Евросоюз не позднее понедельника, 19 декабря, примет совместное решение по введени потолку цены на природный газ. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе своего визита в Брюссель, куда он прибыл для участия в последнем в текущем году саммите Евросоюза. Эксперт полагает, что после множества консультаций и нескольких месяцев обсуждений стороны должны прийти к соглашению по стоимости энергетических ресурсов в регионе. Глава греческого правительства добавил СМИ, что настроен "оптимистично". По слова спикера, ЕС должен поддержать местных потребителей и дать четкий сигнал глобальным рынкам о том, что не будет допущена инструментализация природного газа россиянами.

Наша аргументация теперь известна во всех государствах-членах, и я верю, что так или иначе мы найдем необходимое большинство, чтобы двигаться в этом направлении. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Кириакос Мицотакис добавил, что власти в Афинах продолжат поддерживать бизнес и население страны, домохозяйства. Это необходимо для того, чтобы противостоять "волне дороговизны", в которой чиновник обвинил Москву. Он напомнил, что в декабре 2022 года из государственного бюджета правительство направила на эту задачу 900 миллиардов евро.

Премьер Греции пообещал помочь Европе стать независимой от российского газа.

Фото и видео: European Commission