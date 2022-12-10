Премьер Греции пообещал помочь Европе стать независимой от российского газа

Кириакос Мицотакис рассказал об исследовании новых месторождений в стране.

Греция активно ведет разведку месторождений углеводородов для того, чтобы помочь европейскому региону стать независимой от российского природного газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на саммите стран Средиземноморской группы EuroMed в Аликанте сделал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По словам чиновника, страны должны прийти к международному соглашению на совете министров по трем вопросам, которые в конечном итоге приведут к снижению стоимости на природный газ, о чем политики обещали гражданам на протяжении последних месяцев.

...Энергетической солидарности, упрощению процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и, самое главное, механизму ценовой коррекции - то, что мы называем потолком цен. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

В Греции подтвердили, что данные процессы в регионе продвигаются с очень высокой скоростью. Кириакос Мицотакис подчеркнул, что говорит в том числе и о проведении исследований, которые проводятся в юго-западном направлении от острова Крит, а также в юго-западном направлении от Пелопоннеса. Премьер объяснил, что такие значительные месторождения ресурсов находятся в Израиле и Египте.

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Фото и видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός