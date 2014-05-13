В Греции сошел с рельсов поезд с американскими танками

Инцидент зафиксирован вблизи порта Александруполис.

В Греции утром 2 декабря сошел с рельсов на железной дороге поезд с американскими танками, бронированными машинами пехоты, контейнерами и прочей военной техникой. Соответствующей информацией поделились местные журналисты. Авторы новостного портала 902.gr от коммунистической партии в европейской стране уточнили, что инцидент зафиксирован вблизи морского порта Александруполис, расположенного в северной части государства.

Поезд сошел с рельсов сразу за городским портом, в районе Французского вокзала. На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы, а также силы полиции. сообщение греческих СМИ

Известно, что ранее техника из США была выгружена в порту и отправилась к государственным границам стран-членов Североатлантического альянса. Согласно официальным заявлениям от американских должностных лиц, порт Александруполис используется силами НАТО и Вашингтона для транспортировки военной помощи на Украину. Местные жители беспокоятся об обстановке в регионе, так как могут регулярно наблюдать за поставками оружия и перемещением техники. При этом никто не знает о содержимом контейнеров, которые пересекают городскую черту.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости