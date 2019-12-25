В Афганистане обстреляли базу ВВС США

Полиция сумела предотвратить запуски шести ракет из десяти.

В Афганистане обстреляли базу Военно-воздушных сил США. Об этом сообщили журналисты телеканала TOLO News. Они сослались на заявление губернатора провинции Парван. Чиновник отметил, что инцидент произошел утром 19 декабря с авиабазой "Баграм" около одноименного населенного пункта. Предположительно, ракеты могли быть выпущены с территории Каландархи. Там полиция нашла десять ракет BM-12, установленные на небольшой пусковой платформе. Офицерам удалось предотвратить запуск шести из них.

Местный государственный телеканал 1TV News заявил, что официальный представитель НАТО подтвердил журналистам факт обстрела. Он добавил, что согласно имеющимся у него данным, в результате атаки пострадавших нет. На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В результате взрыва в Афганистане погибли более 20 человек.

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