В результате взрыва в Афганистане погибли более 20 человек

По предварительной информации, инцидент произошел рядом с базой ВС страны в городе Газни.

В центре Афганистана прогремел взрыв. Как сообщает телеканал 1TV, погибли по меньшей мере 26 человек. Ещё 16 получили ранения.

Все жертвы и пострадавшие являются военнослужащими афганской армии. Сообщается, что до взрыва на территории были слышны выстрелы. Затем в город заехал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Экстремистские группировки не берут на себя ответственность за произошедшее.

Ранее агентство Ariana News со ссылкой на главу местной больницы информировало о 21 погибшем и 16 пострадавших. Окончательная информация о погибших и пострадавших будет озвучена чуть позже.

Ранее мы сообщили о перехвате российских Ту-142 над Северным морем.

Видео: Youtube/Hello TV