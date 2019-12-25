В субботу истребители Typhoon вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии, чтобы помешать полётам российских самолётов рядом с воздушным пространством страны.

Британия заявила о перехвате российских Ту-142 над Северным морем. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз военно-воздушных сил.

В материале сказано, что российские самолёты, выполняющие полёты над Северным морем, могут представлять опасность для страны. Именно поэтому "чрезвычайно важно, чтобы их передвижения тщательно отслеживались при полётах вблизи воздушного пространства Великобритании". Typhoon ВВС Великобритании сопровождали Ту-142 и внимательно отслеживали их перемещения.

Представители ВВС Великобритании уточнили, что российские самолёты очень редко передают сигнал о местоположении и намерениях, а также "редко говорят с авиадиспетчерами Великобритании".

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