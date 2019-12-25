Миссию выполняли Typhoon и самолет-заправщик Voyager.

Британские ВВС заявили, что их истребители вылетали на "перехват" двух российских Ту-142. В пресс-службе Военно-воздушных сил королевства уточнили, что боевые самолеты Typhoon 6 августа были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Экипажи сопроводили два противолодочные борта ВКС России. Иностранцы пролетели около государственных границ страны.

В пресс-службе ВВС уточнили, что британские летчики получили поддержку от союзников по НАТО. За счет этого пилоты смогли провести дозаправку в воздухе от самолета Voyager. Последний вылетел с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир.

После сопровождения российской авиации Typhoon и Voyager "вернулись на свои базы в состоянии боевой готовности". В Лондоне считают, что действия военных Британии дали понять, что могут ответить на потенциальную внешнюю угрозу.

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