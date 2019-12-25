Британия вывела из состава флота минные тральщики Blyth и Ramsey для передачи Украине

Лондон постепенно выводит из эксплуатации суда класса Sandown.

Великобритания вывела из королевского остава флота минные тральщики Blyth и Ramsey для передачи Украине. Известно, что речь идет о судах класса Sandown. Первый тральщик служил военным на протяжении 20 лет, второй - 21 год. Каждый из них прошел более 175 тысяч морских миль. После завершения необходимых работ оба объекта встанут на вооружение ВМС Киева.

Они обеспечивали поддержку операций на Ближнем Востоке и у берегов Соединенного Королевства, участвовали в миссиях НАТО в Средиземноморье и Северной Европе. пресс-релиз ВМС Британии

Операция проводится в рамках подписанного документа о морском партнерстве Лондона и Киева. Документ был сформирован в ходе рабочего визита заместителя министра обороны Великобритании Джереми Куина в Одессу 21 июня. Его подписали обе стороны на борту эсминца Defender.

Напомним, что тральщики данного класса постепенно выводятся Британией из эксплуатации. Они находились на вооружении флота с 1989 года. Процесс замены судов будет завершен к концу десятилетия. После этого борьба с минами будет передана кораблям проекта "Уилтон".

Капитана эсминца Defender наградили на Украине после инцидента у берегов Крыма.

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