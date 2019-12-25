В АТОР предложили меры поддержки туротрасли

Эксперты назвали приоритетные направления, которые окажут поддержку отраслевому бизнесу.

В Ассоциации туроператоров России предложили меры поддержки туристической отрасли Об инициативах экспертов рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

АТОР собрала предложения своих компаний-членов по необходимым в самое ближайшее время мерам поддержки для туроператоров и предприятий отельного сектора прокомментировала чиновница

В АТОР считают важным отменить налог на имущество (включая и землю, и недвижимость), а также выплаты по аренде территории для санаториев и гостиниц на период до конца 2020 года, а также предоставить бизнесу скидку в 50% на 2021 год. Еще одним предложением станет снижение социальных отчислений с 30 до 15 процентов до конца 2022 года. На данный момент правительство предприняло постановление о снижении суммы, превышающей МРОТ. Важным пунктом поддержки является выплата грантов пострадавшим отраслям.

В АТОР предлагают ввести государственное субсидирование ставок в размере 50% по кредитам на уставную деятельность туристических компаний, а также предоставление государственных гарантий на займы в размере 10% от оборота фирмы за 2019 год. При этом ставка должна составлять 5,5% годовых.

Названа дата открытия Турции для россиян.