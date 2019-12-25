Половина опрошенных не будет переносить отпуск из-за коронавируса.

Россияне заявили о готовности провести отпуск "хоть где". Об этом рассказали представители туристического сервиса "Туту.ру" журналистам "РИА Новостей". Аналитики подсчитали, что жители страны намерены провести отпуск в намеченное время. Они не будут переносить заслуженный отдых из-за угрозы COVID-19. Об этом заявили более половины опрошенных. Они добавили, что готовы рассмотреть любые варианты времяпрепровождения, только бы не находиться в запертом помещении.

Около 31% россиян заметили, что вспышка коронавируса оставила их без работы. В связи с этим они не могут запланировать себе отпуск. Еще 24% опрошенных рассказали, что не планировали в ближайшее время отдыхать от рабочих обязанностей. У 18% опрошенных каникулы и отпуск переносится на осень этого года или зиму сезона 2020-2021. Еще пять процентов населения страны рассчитывают на денежную компенсацию.

Больше всего жители страны надеются попасть во время отпуска в Таиланд, Индонезию, Филиппины, Испанию, Кубу, Доминикану.

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года.