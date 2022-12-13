В AAG опровергли продажу участка на Матисовом острове

Представители холдинга AAG опровергли опубликованную ранее информацию о продаже своего участка на Матисовом острове в Северной столице. В кпресс-службе компании заверили, что наоборот ждут разрешения от Госстройнадзора на строительство.
Ак выяснилось, за 2 года AAG подготовила градостроительную документацию по проекту, а также согласовали обязательства по строительству социальной инфраструктуры. На данный момент идёт подготовка документов для подачи в Госстройнадзор. В планах компании – строительство 9 тыс. кв.м. жилья бизнес-класса.
Нам удалось сделать очень качественный проект. Вписать его в стилистику Коломны − одного из старейших районов Северной столицы.
Александр Завьялов, директор холдинга AAG
Ранее мы сообщили о том, что московская компания выкупила Индустриальный парк в Пушкине.
Фото: Pxhere
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