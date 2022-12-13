Холдинг AAG продаёт участок на Матисовом острове

На территории возможно построить 8–9 тыс. кв.мю жилья комфорт-класса, онако трудности могут возникнуть с социальными объектами.

Холдинг AAG, принадлежащий бизнесмену Александру Завьялову, продаёт земельный участок Матисова острова на пересечении Матисова переулка и набережной реки Пряжки. Об этом сообщает "Ъ-СПб", ссылаясь на свой источник.

Территория может быть использована для возведения жилья комфорт-класса, которое, по предварительным оценкам, займёт площадь 8–9 тыс. кв.м. Первоначально владельцем участка была турецкая Renaissance Development: компания планировала возвести офисный центр, однако в 2021 году территорию приобрёл AAG.

По оценкам аналитиков, участок продадут за сумму 540 млн рублей. Инвестиции в строительство могут достигнут 1 млрд рублей с учётом подземной части. Тем не менее, из-за сложности строительства соцобъектов на территории, согласовать проект будет непросто.

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Фото: wikimapia.org / ojkumena