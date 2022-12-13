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Имущество старейшего оборонного завода в Петербурге выставлено на торги
Сегодня, 9:24
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Имущество старейшего оборонного завода в Петербурге выставлено на торги

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Предприятие признали банкротом.

В Северной столице выставили на торги имущество обанкротившегося завода имени М. И. Калинина. Предприятие считалось старейшим производителем оборонной промышленности. Об этом пишет "Деловой Петербург".

По словам руководителя АО "Завод им. М. И. Калинина" Льва Шляпина, на данный момент открыты 2 аукциона и 1 конкурс на продажу. Среди активов предприятия числится участок на Уральской улице площадью примерно 1,5 га, а также 2 здания, электрораспределительный пункт, внутренние дороги и въездные ворота со стороны улицы Одоевского. Начальная стоимость сделки составляет 380,8 млн рублей.

Аналитики полагают, что территория завода подойдёт для строительства жилья или апартаментов.

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Фото: Pxhere

Теги: банкротство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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