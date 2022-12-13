Московская компания выкупила Индустриальный парк в Пушкине

Имущество было продано в пользу ООО "Эдельвейс" им за 930 млн. рублей при начальной цене в 450,3 млн.

Московское ООО "Эдельвейс", принадлежащее бывшему топ–менеджер "Ростеха" предпринимателю Алексею Чуйкову, приобрело складской комплекс в Пушкине. Объект был собственностью структуры холдинга "А Плюс Девелопмент", объявленному банкротом. Об этом сообщило издание РБК.

Помимо самого здания и помещений площадью примерно 22 тыс. кв.м., в лот входило право аренды земельного участка площадью порядка 90 тыс. кв.м. в Тиньковом переулке. Начальная цена комплекса составила 450,3 млн рублей, однако в итоге его удалось продать за 930 млн.

Добавим, что обанкротившееся ООО "А Плюс Парк Пушкин" являлось структурой холдинга "А Плюс Девелопмент", который на пике развития имел 12 складских проектов в восьми российских регионах.

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