В 74 регионах России появился научный спецназ по инновациям в соцсфере

Дмитрий Чернышенко рассказал о задачах по инновациям и технологиям.

"Научный спецназ" появился уже в 74 российских регионах. Речь идет о руководителях по научному и технологическому развитию в ранге заместителей глав субъектов по стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании пятого Форума социальных инноваций регионов сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

У нас есть цифровой спецназ, недавно появился научный спецназ - это руководители по научному и технологическому развитию в ранге заместителей руководителей регионов, и в 74 регионах такие заместители уже определены. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт добавил участникам мероприятия, то такой "спецназ" займется развитием инноваций в социальной сфере, а также вопросами интеллектуальной собственности в регионах России.

Чернышенко заявил, что более 3 млн детей занимаются в спортивных школах и секциях.

Фото и видео: Совет Федерации