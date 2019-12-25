Силовики провели обыски у подозреваемых.

В 28 регионах России задержали 72 подпольных оружейника. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ. По данным силового ведомства, оперативники ликвидировали 37 мастерских по незаконному изготовлению боеприпасов и модернизации оружия.

Пресечена противоправная деятельность 72 жителей РФ, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. ЦОС ФСБ

У фигурантов расследования в ходе обысков силовики изъяли 251 единицу огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, а также девять ручных гранат, более 25 тысяч патронов с разным калибром. ФСБ нашли 46 устройств для бесшумной стрельбы из оружия. Находкой также стал авиационный пулемет ШКАС, 24-пистолета-пулемета, 139 револьверов, 67 винтовок, 26 обычных автоматов.

Задержанный ФСБ аудитор Мень пойдет под суд за аферу на 700 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv