В 2024 году в Петербурге отремонтируют более 100 км дорог

На эти цели выделено свыше 12 млрд рублей.

В 2024 году в Петербурге в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 100 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 27 февраля.

В частности, в центральной части города дорожное покрытие обновят на Лиговском проспекте и Гороховой улице. В Приморском районе в нормативное состояние приведут несколько крупных участков магистралей – на Школьной улице и проспекте Испытателей. На улице Савушкина планируют отремонтировать дорожное полотно в зоне трамвайных путей от набережной Черной речки до Липовой аллеи. Кроме того, обновят асфальтобетонное покрытие на Будапештской улице, набережной Макарова и Зеленогорском шоссе.

Специалисты снимут верхнюю часть дорожного покрытия и положат новое, которое сделано из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Помимо этого, они заменят бортовой камень и обновят тротуары.

Всего за счет городского и федерального бюджетов отремонтируют около 200 км дорог. На эти цели выделено свыше 12 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти заключили 7 контрактов на ремонт региональных дорог.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)