Путин призвал энергичнее работать по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства"

Президент удивился тому, что часть средств ушла корпорации "Туризм.РФ".

Президент России Владимир Путин сказал о том, что нужно "энергичнее" реализовывать параметры нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На данный момент программа исполнена на 83%.

Значительные средства пошли не на реальную работу, а на взносы в уставный капитал корпорации "Туризм РФ", отметил Путин. Основные работы выполнены только на половину (51%).

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сказал о том, что имущественный взнос в корпорацию потом вернется.

И это деньги возвратные, которые будут возвращаться по мере того, как проекты будут запущены, и вкладываться в другие проекты, чтобы служить катализатором и фокусом концентрации усилий на конкретные проекты, которые принесут наибольший эффект для наших туристов. Дмитрий Чернышенко.

Глава государства попросил ускорить процесс. Нынешние условия сделали более востребованным внутренний туризм.

Среди основных целей национального проекта — создание благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в туризме, развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры, цифровизация отрасли и другие.

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Видео: kremlin.ru