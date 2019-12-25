Во Владимире возбудили дело о растрате 1,3 млн рублей на нацпроекте "Здравоохранение"

В преступлении подозревается экс-глава "Облстройзаказчик".

Во Владимире возбудили дело о растрате 1,3 млн рублей на национальном проекте "Здравоохранение". Об этом рассказали журналистам представители пресс-службы СК РФ по региону. Фигурантом уголовного дела стала бывшая начальница государственного предприятия Татьяна Потапова. Ее подозревают в том, что женщина незаконно использовалам деньги, направленные на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора ГБУ ВО "Облстройзаказчик" Татьяны Потаповой по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). пресс-служба СК РФ по региону

Следствие полагает, что с октября по декабрь прошлого года Потапова заключала контракты со знакомым предпринимателем на реализацию кадастровых работ. Стоимость мероприятий по некоторым договорам была завышена более чем в шесть раз. Цена варьировалась от 130 до 170 тысяч рублей, хотя фактическая стоимость оказалась на уровне 22 тысяч рублей. Вину в совершенном подозреваемая не признала.

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Фото: Piter.tv