В 2022 году в Калининском и Красносельском районах построят новые пожарные депо

Также в городе намерены объединить все информационные системы безопасности.

В День спасателя в Смольном подвели итоги работы Санкт‑Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за этот год, а также обозначили планы на следующий.

Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора города, в этом году власти Петербурга закупили 11 пожарных автомобилей, поисково-спасательная служба МЧС получила четыре судна на воздушной подушке, также после реконструкции заступила на дежурство пожарно-спасательная часть в Выборгском районе.

В следующем году в городе намерены объединить все информационные системы безопасности. На эти цели выделено 1,1 млрд рублей. В Петербурге уже установлены 55 камер видеонаблюдения, с помощью которых спасатели следят за ситуацией на улицах, в общественных местах, на водоемах и в подъездах домов. Также в следующем году в Красносельском и Калининском районах появятся новые пожарные депо.

Ранее Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником.

Фото: Piter.TV