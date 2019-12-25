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В 2022 году в Калининском и Красносельском районах построят новые пожарные депо
Сегодня, 16:44
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году в Калининском и Красносельском районах построят новые пожарные депо

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Также в городе намерены объединить все информационные системы безопасности.

В День спасателя в Смольном подвели итоги работы Санкт‑Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за этот год, а  также обозначили планы на следующий. 

Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора города, в этом году власти Петербурга закупили 11 пожарных автомобилей, поисково-спасательная служба МЧС получила четыре судна на воздушной подушке, также после реконструкции заступила на дежурство пожарно-спасательная часть в Выборгском районе.  

В следующем году в городе намерены объединить все информационные системы безопасности. На эти цели выделено 1,1 млрд рублей. В Петербурге уже установлены 55 камер видеонаблюдения, с помощью которых спасатели следят за ситуацией на улицах, в общественных местах, на водоемах и в подъездах домов. Также в следующем году в Красносельском и Калининском районах появятся новые пожарные депо.

Ранее Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником.

Фото: Piter.TV

Теги: пожарные депо, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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