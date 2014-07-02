Губернатор Петербурга поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

День спасателя Российской Федерации празднуют 27 декабря.

В понедельник, 27 декабря, в России празднуется День спасателя. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте Смольного.

По словам губернатора, быть спасателем – это призвание, поскольку служба требует не только физической силы и выносливости, но и мужества, умения принимать решения быстро, ведь от этого зависит жизнь людей. Градоначальник отметил, что управление МЧС помогает развивать все системы безопасности Петербурга, в том числе открываются новые пожарно-спасательные части.

Уходящий год был непростым, но ваш вклад в сохранение стабильности – невозможно переоценить. Петербург стал одним из лидеров во внедрении цифровых технологий, в том числе в спасательном деле. Благодарю сотрудников и ветеранов МЧС за высокий профессионализм, за служение городу и петербуржцам.

Губернатор пожелал здоровья, благополучия, оптимизма и успехов.

Фото: Piter.tv