В 2022 году число безработных в мире может вырасти до 207 млн человек

Снижение мировой безработицы замедлится из-за омикрон-штамма коронавируса.

Международная организация труда (МОТ) предполагает, что в 2022 году число безработных в мире составит 207 млн человек. Это на 21 млн больше по сравнению с 2019 годом. Информация об этом появилась в докладе организации.

В докладе отмечается, что в 2019 году уровень во всем мире насчитывалось 186 млн безработных. При этом организация пересмотрела в сторону снижения прогноз восстановления рынка труда в 2022 году. Связано это с последствиями коронавируса, в том числе со штаммами "дельта" и "омикрон". Повлияла на такой прогноз и неопределенность насчет будущей эволюции пандемии.

Основываясь на последних по времени прогнозах экономического роста, МОТ ожидает, что суммарное число часов, которые будут отработаны в 2022 году, останется почти на 2% ниже уровня до пандемии, - говорится в докладе.

Ранее МОТ прогнозировала, что в 2022 году этот показатель составит менее 1%.

Ранее мы сообщали, что в России могут подорожать платные дороги. Так, километр реконструированных платных дорог может подорожать на один рубль в ближайшие 3-4 года.

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