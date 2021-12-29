В России могут подорожать платные дороги

Цена на километр может вырасти примерно на один рубль.

Эксперты маркетплейса "Банкавто" считают, что в России километр реконструированных платных дорог может подорожать на один рубль в ближайшие 3-4 года. А платные дороги, построенные с нуля могут вырасти в цене более чем на два рубля. Так специалисты оценили инициативу Минтранса России о повышении максимальной границы тарифов на платных дорогах до европейского уровня.

Предполагается, что подорожание ожидается даже в том случае, если без внимания оставят инициативу Минтранса. Одной из основных причин подорожания может стать инфляция. Дело в том, что выросли бюджеты всех новых строке.

Однако эксперты считают, что повышение тарифов может не увеличить сборы, а напротив, они могут упасть пропорционально числу отказавшихся.

Не стоит забывать об уровне платежеспособности автовладельцев в нашей стране, а также о риске транспортного коллапса, который быстро затянет пробками все альтернативные платным маршруты, - отметили эксперты.

Ранее мы сообщали, что Петербург вошел в новый рейтинг лучших городов для успешной карьеры.

Фото: pixabay