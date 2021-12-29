Петербург вошел в новый рейтинг лучших городов для успешной карьеры

В исследовании приняли участие более 7000 пользователей сервиса из всех регионов России. Лидером остается Москва.

В среду, 19 января, сервис Работа.ру поделился с Piter.tv данными исследования, в каких городах можно построить наиболее удачную карьеру. В исследовании приняли участие более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

Первое место заняла Москва, за нее проголосовали 76%. На втором месте расположился Петербург с 52% голосов. Респонденты отметили, что в этих городах есть карьерные перспективы. Далее идут Сочи, Краснодар, Екатеринбург и КАзань.

В этом году в десятку рейтинга также вошли Калининград, Владивосток и Тюмень.

Города с уклоном в сторону производства и промышленности становятся все более востребованными для построения карьеры. Это обусловлено высоким спросом на сотрудников в производственной сфере, возникшим из-за пика кадрового голода в 2021 году на рынке труда. В этом году работники и соискатели сферы производства и промышленности могут рассчитывать на улучшение условий труда и повышение заработной платы в отрасли. Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.

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