Проезд по КАД-2 может стать на платной основ

Первые участки трассы планируют как платные

Кольцевая автодорога — 2 (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга может эксплуатироваться на платной основе, сообщили источники в документах Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП). Информация касается первого участка трассы, отмечает 47news.

Согласно материалам ФГИС ТП, участок от развязки с М-11 "Нева" в Тосненском районе до Кузьмолово во Всеволожском районе запланирован как платная автомобильная дорога категории IБ. В транспортном блоке администрации Ленинградской области сообщили, что изучают проект в контексте организации платного проезда, однако окончательное решение будет принимать государственная компания "Автодор".

Представитель региональной администрации подчеркнул, что планируется сохранить льготы для жителей Ленинградской области. Кроме того, водителям оставят альтернативу в виде бесплатных региональных дорог, чтобы не создавать ограничения для всех участников движения.

Фото: Piter.tv