В 2022 году Петербург завершит перевод медицины на цифровой формат

В текущем году внимание уделят цифровизации стационаров и модернизации поликлиник.

В 2022 году медицина Петербурга должна полностью перейти в цифровой формат. Об этом во время выступления в Законодательном собрании сказал губернатор Александр Беглов 12 мая.

На данный момент в городе работают 17 из 44 сервисов "Электронного здравоохранения", идет активная цифровизация поликлиник. Отметим, что после посещения врачей в поликлинике можно посмотреть свою медицинскую карту в электронном формате на портале "Здоровье петербуржца". Там же можно записаться к врачу, отменить запись и так далее. В этом году предстоит цифровизация стационаров.

68 медицинских учреждений получат новое оборудование и будут отремонтированы. На эти цели выделят 3,8 млрд рублей.

Фото: Piter.TV