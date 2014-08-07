В 2021 году в Петербурге пройдет праздник выпускников "Алые паруса"

В 2020 году событие транслировали по телевидению и Интернету.

Праздник выпускников "Алые паруса" состоится в 2021 году. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на встрече с кадетами классов МЧС школы №364, передала пресс-служба Смольного.

В прошлом году праздник прошел в формате онлайн из-за пандемии. Онлайн-показ фестиваля выпускников на официальном туристском портале посмотрели более трех тысяч человек из 30 стран мира. В этом году, по всей видимости, власти планируют провести его в очном формате. Подробности пока не известны.

Также летом намечено еще одно важное событие ― Чемпионат Европы по футболу. УЕФА подтвердил готовность Петербурга принять матчи Чемпионата Европы, однако точное решение станет известно в апреле.

Фото: Piter.TV