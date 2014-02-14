УЕФА подтвердил готовность Петербурга принять матчи Чемпионата Европы

В четверг, 11 февраля, комиссия УЕФА подтвердила готовность Петербурга принять матчи Евро-2020. Союз европейских футбольных ассоциаций прибыл в Северную столицу с рабочим визитов уже в шестой раз.
По словам генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина, была проведена вторая версия заключительного визита из-за переноса турнира на 2021 год. Городские специалисты снова подтвердили все обязательства российской стороны перед турниром.
Отмечается, что в УЕФА мониторят ситуацию с пандемией коронавируса. Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар уточнил, что вероятность участия всех 12 городов довольно высока.
Ранее мы писали, что в Петербурге не хватает волонтеров Евро-2020.
Фото: Pixabay
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