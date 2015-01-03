В Петербурге не хватает волонтеров Евро-2020

Набор кандидатов будет проводиться до 20 марта.

Центр подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу-2020 в Петербурге сообщил о нехватке добровольцев. Стать волонтером может гражданин старше 16 лет, владеющий английским языком и желающий помочь своему городу в проведении мероприятия международного уровня. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В 2020 году было отобрано 1200 городских волонтеров и 300 волонтеров резерва, однако пандемия скорректировала планы молодежи. В период с 3 февраля по 20 марта 2021 будет проведен дополнительный набор кандидатов. Стоим отметить, что 16 лет волонтеру должно быть на момент старта Чемпионата. Подать заявку можно здесь.

Волонтеры Евро-2020 получат экипировку с официальной символикой Чемпионата, бесплатный проезд на общественном городском и пригородном транспорте, сувениры, питание во время смен. Помощь добровольцев понадобится с 10 июня по 13 июля 2021 года на восьми направлениях: Транспорт, Последний километр, Культурно-развлекательная программа, Информационно-туристическая служба, Медиа-обеспечение, Зона болельщиков УЕФА, Медицина и Штаб.

УЕФА определится с форматом проведения Евро-2020 в начале апреля.

Фото: vk.com/voleuro2020