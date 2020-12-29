УЕФА определится с форматом проведения Евро-2020 в начале апреля

Все зависит от того, как будет складываться ситуация с пандемией коронавируса в городах-организаторах.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определится с форматом проведения чемпионата Европы по футболу в город в начале апреля, а не в марте. Об этом сообщила пресс-служба Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге.

Накануне прошла встреча руководства УЕФА с представителями 12 городов, которые принимают чемпионат. Все заявили о намерении провести соревнование по расписанию, которое ранее было утверждено.

Срок принятия решения перенесли из-за того, что ситуация вокруг пандемии коронавируса быстро меняется.

Большинство городов высказались за то, чтобы перенести решение по допуску болельщиков с марта на апрель, поскольку в марте многие могут оказаться в пока еще сложной эпидемиологической ситуации и не смогут рассчитывать на конструктивное решение со стороны властей. Все ожидают улучшения ситуации. Соответственно, чем позже будет принято решение, тем больше надежд на увеличение доли допускаемых на стадион болельщиков. Алексей Сорокин, гендиректор Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге

По словам Сорокина, в Петербурге ситуация с коронавирусом улучшается и ограничительные меры не такие строгие, а есть города, в которых, наоборот, ухудшается.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Евро-2020 перенесли на этот год, поэтому он сохранит за собой прошлое название.

Ранее в Петербурге утвердили план организации фан-зон на Конюшенной и Дворцовой к Евро-2021.

Фото: Piter.TV