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В Петербурге утвердили план организации фан-зон на Конюшенной и Дворцовой к Евро-2021
Сегодня, 15:44
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге утвердили план организации фан-зон на Конюшенной и Дворцовой к Евро-2021

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Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах.

В Петербурге состоялось  очередное и последнее в этом году заседание Оргкомитета чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство утвердило план, который включает в себя подготовку фан-зон на Дворцовой и Конюшенной площадях. Заседание состоялось с участием министра спорта РФ Олега Матыцина.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах.

Ранее мы сообщали о том, что гол форварда "Ливерпуля" признан лучшим в туре АПЛ.

Фото: ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге / ВКонтакте

Теги: оргкомитет, чемпионат европы по футболу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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