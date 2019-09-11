В Петербурге утвердили план организации фан-зон на Конюшенной и Дворцовой к Евро-2021

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах.

В Петербурге состоялось очередное и последнее в этом году заседание Оргкомитета чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство утвердило план, который включает в себя подготовку фан-зон на Дворцовой и Конюшенной площадях. Заседание состоялось с участием министра спорта РФ Олега Матыцина.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах.

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Фото: ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге / ВКонтакте