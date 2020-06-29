Трансляцию фестиваля "Алые паруса" посмотрели в 30 странах мира

"Алые паруса" – единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма.

Трансляцию фестиваля "Алые паруса" на Visit-Petersburg.ru посмотрели в 30 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Онлайн-показ фестиваля выпускников на официальном туристском портале посмотрели более трех тысяч человек из 30 стран мира. Трансляцию посмотрели в США, Индии, Италии, Японии, Турции, Германии, Пакистане, Австрии, Украине, Эстонии, Ирландии, Нидерландах, Беларуси, Мексике, Бразилии, Румынии, Таиланде, Казахстане, Армении, Великобритании, Франции, Египте, Австралии, Бангладеше, Эквадоре, Иране и др.

"Алые паруса" – единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Евросоюза. В 2020 году праздник провели в онлайн-формате из-за коронавируса.

В ночь "Алых парусов" на Дворцовой набережной возникла длинная пробка.

Видео: предоставлено пресс-службой Пятого канала, Piter.tv