В 2021 году мировые цены на продовольствие выросли более чем на четверть

Подорожание это оказалось самым масштабным за последние годы.

Мировые цены на продовольствие в 2021 году выросли на 28,1%. Это самое масштабное подорожание за последние годы, так как в цене выросли все основные группы сельхозпродукции. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По году в среднем индекс составил 125,7 пункта. При этом в конце декабря он равнялся 133,7 пункта. Это на 23,1 пункта выше, чем в декабре 2020 года. Специалисты считают, что в 2022 году едва ли можно ожидать стабилизации цен из-за высоких издержек, пандемии и неясных климатических условий.

Больше всего в 2021 году подорожали растительные масла и сахар. Так, цены на масло стали выше на 65,8% за год, а сахар подорожал на 37,5%.

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