В Приморском районе 28 домов отключили от тепла из-за ремонта сетей

Жители 28 домов в Петербурге ждут возвращения отопления после ремонта.

Жители 28 домов в квартале 7 Приморского района Санкт-Петербурга 24 октября остались без отопления. Еще в четырех зданиях отключили горячую воду. Причиной стали работы по реконструкции тепловых сетей на Школьной улице, сообщили "МК в Питере" в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Реконструкцию начали в 09:00 24 октября. Из-за сложности работ срок их завершения продлили. Теплоэнергетики рассчитывали закончить ремонт к 18:00 25 октября.

После завершения реконструкции коммунальным организациям должны сообщить о необходимости восстановить подачу отопления и горячей воды.

В "Теплосети Санкт-Петербурга" уточнили, что в Приморском районе одновременно проводят несколько реконструкций. Из-за переключений на тепловых сетях подача тепла в соседние дома может временно ограничиваться. С этим также были связаны предыдущие отключения в квартале 7 и других частях района.

Ранее в Ленобласти разъяснили правила включения и отключения отопления.

Фото: Piter.TV