Неосторожное курение унесло жизни 26 человек в Петербурге с начала года

Почти 1400 пожаров из-за курения произошли в Петербурге за 9 месяцев.

В Санкт-Петербурге за первые 9 месяцев 2026 года зарегистрировали 1388 пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнём при курении. В результате происшествий погибли 26 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве отметили, что неосторожное курение остаётся одной из распространённых причин пожаров. Спасатели призвали жителей соблюдать меры безопасности и не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Также горожанам напомнили об опасности оставленных без присмотра непотушенных сигарет и окурков, выброшенных с балконов. Кроме того, в качестве пепельниц не следует использовать бумажные кульки и другие легковоспламеняющиеся предметы.

Фото: Piter.TV