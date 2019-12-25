Неосторожное курение унесло жизни 26 человек в Петербурге с начала года

В Санкт-Петербурге за первые 9 месяцев 2026 года зарегистрировали 1388 пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнём при курении. В результате происшествий погибли 26 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
В ведомстве отметили, что неосторожное курение остаётся одной из распространённых причин пожаров. Спасатели призвали жителей соблюдать меры безопасности и не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.
Также горожанам напомнили об опасности оставленных без присмотра непотушенных сигарет и окурков, выброшенных с балконов. Кроме того, в качестве пепельниц не следует использовать бумажные кульки и другие легковоспламеняющиеся предметы.
Фото: Piter.TV
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