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Неосторожное курение унесло жизни 26 человек в Петербурге с начала года
Вчера, 19:59
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Неосторожное курение унесло жизни 26 человек в Петербурге с начала года

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Почти 1400 пожаров из-за курения произошли в Петербурге за 9 месяцев.

В Санкт-Петербурге за первые 9 месяцев 2026 года зарегистрировали 1388 пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнём при курении. В результате происшествий погибли 26 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве отметили, что неосторожное курение остаётся одной из распространённых причин пожаров. Спасатели призвали жителей соблюдать меры безопасности и не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Также горожанам напомнили об опасности оставленных без присмотра непотушенных сигарет и окурков, выброшенных с балконов. Кроме того, в качестве пепельниц не следует использовать бумажные кульки и другие легковоспламеняющиеся предметы.

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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