В Петербурге вспомнили историю комендатуры Смольного, основанной в 1917 году

В Петербурге поздравили сотрудников комендатуры Смольного с годовщиной.

Комендатура Смольного 25 октября отметила 109-ю годовщину со дня образования. Сотрудников и ветеранов подразделения поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба администрации города.

История комендатуры связана с событиями октября 1917 года, когда Смольный стал центром принятия важнейших государственных решений. По словам Беглова, тогда на подразделение возложили ответственность за безопасность и бесперебойную работу правительства страны.

Отдельно губернатор отметил деятельность сотрудников в годы блокады Ленинграда. В тот период они обеспечивали охрану и работу штаба обороны города — Военного совета Ленинградского фронта, а также руководства Ленинграда.

Беглов подчеркнул, что комендатура продолжает выполнять поставленные задачи. Он поблагодарил сотрудников за профессионализм, ответственность, дисциплину и ежедневную службу.

В завершение поздравления губернатор пожелал сотрудникам подразделения новых успехов в работе на благо России и Санкт-Петербурга.

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Фото: Piter.TV