СК проверит безопасность перевозок после ДТП с автобусом в Ленобласти

В Ленобласти пассажир автобуса получил травмы после съезда в кювет.

Следственный комитет начал процессуальную проверку после ДТП с рейсовым автобусом в Волосовском районе Ленинградской области. В результате аварии пострадал 69-летний пассажир. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

ДТП произошло около 06:35 25 октября неподалеку от деревни Будино. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 32Б из Волосово в Волгово, съехал в кювет. По предварительным данным полиции, водитель выбрал скорость, которая не позволила ему постоянно контролировать движение транспортного средства.

Пассажира с ушибом поясницы доставили в больницу. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ, — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: Прокуратура Ленинградской области