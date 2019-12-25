Ленинградскую область ждет пасмурный понедельник с южным ветром

До +14 градусов и небольшой дождь: какая погода ждет Ленобласть

В Ленинградской области в понедельник, 26 октября, прогнозируют облачную погоду и небольшие дожди в большинстве районов. Такой прогноз опубликовало Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов.

Ветер будет южным и юго-восточным, его скорость достигнет 8–13 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится, а ночью начнет снижаться.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV