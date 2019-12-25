До конца года в Петербурге откроют 22 детсада и 9 школ

Школы вместят почти 7 тысяч учеников, а садики – 3485 малышей.

До конца 2020 года в Петербурге откроются 22 детских садика и девять школ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного в минувшую субботу.

Отмечается, что в строящихся учреждениях появятся классы для детей с инвалидностью и тяжелыми нарушениями речи. В школах и садиках оборудуют бассейны, стадионы, актовые и спортивный залы. Известно, что новые школы примут почти семь тысяч учеников, а детсады – 3485 малышей. Адреса будущих учреждений не уточнялись.

Совсем недавно, в мае, в Приморском районе уже ввели школу на 1100 мест. По словам губернатора Беглова, объекты удается сдавать с опережением сроков, а не опозданием.

Ранее мы писали, что на ремонт 30 соцучреждений Петербурга потратят 2,4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV