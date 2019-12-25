В Петербурге до конца 2020 года планируют открыть 9 новых школ и 22 детсада

Такие данные привел в своем обращении губернатор города.

Стало известно, что в Петербурге планируют до конца года открыть девять новых школ и 22 детских сада. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил губернатор города Александр Беглов. Такую информацию губернатор сообщил после посещения строящихся школ в Невском районе Петербурга.

Он отметил, что в мае была досрочно введена школа на 1100 учеников в Приморском районе. В новых школах будут предусмотрены классы для детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с инвалидностью. В учебных заведениях появятся по два бассейна, стадионы, актовые и спортивные залы. Всего в девяти новых школах начнут учебу 6,9 тысяч юных петербуржцев, а воспитанниками 22 новых детских садов пойдут 3,48 тысяч юных горожан.

В ходе рейда по Невскому району 20 июня стало известно, что детский сад на Русановской улице откроется к 1 сентября 2020 года.

Фото: Piter.tv