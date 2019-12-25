Школа на Нерчинской улице в Петербурге откроется 1 сентября

Школа станет одной из двух новых, которые откроют в Невском районе.

В субботу, 20 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов провел инспекцию в Невском районе. В ходе мероприятия выяснилось, что в районе с 1 сентября будут открыты две новые школы. В частности, одна из них будет открыта на Нерчинской улице, именно здесь заканчиваются отделочные работы.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга выступил с обращением, в котором поздравил медицинских работников города с наступающим профессиональным праздником.

Фото: gov.spb.ru