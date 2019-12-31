Губернатор поздравил петербуржцев с Днем медика

Градоначальник пожелал сообществу Петербурга сил и здоровья.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с обращением, в котором поздравил медицинских работников города с наступающим профессиональным праздником. Градоначальник поблагодарил их за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Смольного передает, что в благодарность за труд правительство учредило знак отличия для медиков "За доблесть в спасении". День медицинского работника отмечается 21 июня.

Ранее мы сообщали о том, что детский сад на Русановской улице откроется уже в октябре. Губернатор Петербурга высоко оценил работу подрядчика.

Фото: Александр Беглов / ВКонтакте