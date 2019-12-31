Губернатор поздравил петербуржцев с Днем медика

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с обращением, в котором поздравил медицинских работников города с наступающим профессиональным праздником. Градоначальник поблагодарил их за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Пресс-служба Смольного передает, что в благодарность за труд правительство учредило знак отличия для медиков "За доблесть в спасении". День медицинского работника отмечается 21 июня.
Ранее мы сообщали о том, что детский сад на Русановской улице откроется уже в октябре. Губернатор Петербурга высоко оценил работу подрядчика.
Фото: Александр Беглов / ВКонтакте
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