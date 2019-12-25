Медиков Петербурга наградили знаком "За доблесть в спасении"

Врачи получили награду в преддверии Дня медицинского работника.

Медицинские работники города, работающие с пациентами, больными коронавирусом, получили знаки "За доблесть в спасении", сообщили в пресс-службе администрации города.

Также врачи и медсестры получили почетные грамоты и благодарности губернатора Петербурга. Награды получили более ста человек, четверо – посмертно. Сейчас в Северной столице 23 больницы принимают пациентов с новой инфекцией. Отмечается, что около 5 тысяч сотрудников медучреждений заразились, умерли девять. Глава города отметил, что врачи совершили подвиг, который можно сравнить с подвигом военных врачей.

По последним данным, в Петербурге выявлено 21 734 случая заражения, выздоровело 12 171 человек, погибли 793.

Ранее мы писали, что в Петербурге уборщикам, буфетчикам и кастеляншам заплатят за работу в "красной зоне".

Фото: Piter.TV